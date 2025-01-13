Ege Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında büyük bir başarıya imza attı. Üniversite öğrencilerinin hazırladığı 21 proje, program kapsamında destek almaya hak kazandı.

Ege Üniversitesi’nden üstün başarı: 21 proje destekleniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES programının 2024-2025 yılı 2. dönem başvuru sonuçları açıklandı ve Ege Üniversitesi öğrenci topluluklarının hazırladığı 21 proje desteklenmeye uygun bulundu. Projeler, gençlerin sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlayarak üniversitenin eğitim odaklı yaklaşımını pekiştiriyor.

Rektör Budak: “Öğrenci odaklı başarı”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin öğrenci odaklı yaklaşımının meyvelerini verdiğini belirterek, “Tam akreditasyona sahip, sağlık temalı araştırma üniversitemiz olarak, gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir başarıya imza attık. ÜNİDES programı kapsamında destek almaya hak kazanan 21 projemiz, yürüttüğümüz öğrenci odaklı çalışmaların bir sonucudur. Öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Rektör Budak, üniversitenin bilimsel altyapısını ve araştırma kapasitesini daha da ileriye taşımak için öğrencilerle birlikte üretmeye devam edeceklerini vurguladı. “Öğrenci odaklı projelerimiz ve bilim üretme ekosistemimizle, araştırma kültürünü ve girişimcilik ekosistemini öğrencilerimizle birlikte daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi, ülke genelinde önemli bir başarıya imza attı

ÜNİDES programı kapsamında, Türkiye genelindeki 131 üniversiteden 701 proje başvurusu yapıldı ve 41 milyon 441 bin 657 TL destek sağlandı. Ege Üniversitesi, 21 desteklenen proje ile Ege Bölgesi'nde 1. sırada, ülke genelinde ise 3. sırada yer aldı. Desteklenen projeler, bilim ve teknoloji, sanat, spor, kişisel gelişim gibi çeşitli alanlarda gençlerin gelişimine katkı sağlayacak.