Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Daşıkan’ın yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜSEB A Grubu Acil AR-GE Proje Çağrısı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. "Üreme Yaşam Planlı Eğitimin Üniversite Öğrencilerinin Fertilite ve Prekonsepsiyonel Sağlık Bilgisi ve Tutumuna Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma" başlıklı proje, üniversite son sınıf öğrencilerinin üreme ve gebelik öncesi bakım konusundaki bilgi ve tutum düzeylerini artırmayı amaçlıyor. Proje, Bartın Üniversitesi'nde sağlık eğitimi almayan son sınıf öğrencilerine uygulanacak.

Ege Üniversitesi'nin sağlık alanındaki referans projeleri

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin sağlık alanında öncü projelere imza attığını belirterek, "Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Daşıkan hocamızın yürütücülüğündeki bu proje ile üniversite öğrencisi gençlerimizin üreme ve gebelik öncesi sağlık konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. TÜSEB tarafından desteklenen projeyi hayata geçiren hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Üreme yaşam planı ile bilinçli aile planlaması

Doç. Dr. Zeynep Daşıkan, günümüzde evlenme ve doğurganlık yaşının giderek arttığını ve bunun üreme sağlığı açısından bazı riskler oluşturduğunu ifade etti. "Kadınlarda 35, erkeklerde ise 40 yaşlarından sonra çocuk sahibi olma oranı azalmakta ve infertilite tedavisine başvurular artmaktadır. Çocuk sahibi olma yaşının artmasıyla birlikte annede ve yenidoğanda riskler ve anomali oranları artmaktadır" diyen Daşıkan, Üreme Yaşam Planı'nın kişisel eğitim danışmanlığı sağlayarak, bireylerin başarılı aile planlaması yöntemlerini kullanmalarına ve sağlıklı üreme kararları almalarına yardımcı olmayı hedeflediğini belirtti.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlanıyor

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden "Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam" hedefine dikkat çeken Daşıkan, üreme sağlığının geliştirilmesi ve aile planlamasının öneminin vurgulandığını söyledi. Bu projeyle, üniversite son sınıf öğrencilerine üreme ve gebelik öncesi bakım konusunda eğitim verilerek, doğru kararlar almaları sağlanacak.

Proje ekibi ve hedefler neler?

Projede, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi ve Bartın Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Ebru Cirban Ekrem de araştırmacı olarak görev alıyor. Proje, öğrencilerin üreme sağlığı bilgilerini ve tutumlarını geliştirerek, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.