Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirme sonuçlarına göre Ege Üniversitesi, lisans ve ön lisans programlarının tüm kontenjanlarını doldurarak önemli bir başarı elde etti. Toplam 9 bin 35 öğrenci Ege Üniversitesi'ni tercih ederek yerleşti.

Ege Üniversitesi'nden yüksek başarı

Ege Üniversitesi, Ege Bölgesi'nin en köklü ve saygın yükseköğretim kurumlarından biri olarak, 2024 YKS sonuçlarında büyük bir başarı gösterdi. Üniversitenin 4 bin 732 lisans ve 4 bin 303 ön lisans kontenjanları, tamamı doldu. Son yedi yıldaki başarısını devam ettiren Ege Üniversitesi, üniversite yerleştirme başarı puanları ve sıralamalarında da önemli bir artış yaşadı.

Ege Üniversitesi'nde kalite ve başarı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yerleştirme sonuçlarını değerlendirdiği açıklamada, üniversitenin öğrenci odaklı ve kaliteli eğitim anlayışını vurguladı. Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi, tam kurumsal akreditasyona sahip, öğrenci odaklı ve ödüllü bir araştırma üniversitesidir. Üniversitemiz, teknolojik altyapısı ve nitelikli akademik kadrosuyla, Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olmaya devam etmektedir” dedi.

Öğrenci odaklı yaklaşım ve imkanlar

Prof. Dr. Budak, üniversitenin sadece eğitim değil, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de öğrenci odaklı bir misyon benimsediğini belirtti. Budak, “Üniversitemiz, öğrencilere her türlü destek sağlayan, tam dijital bir işleyişe sahip. Merkez Kütüphanemiz 7 gün 24 saat hizmet vererek öğrencilere ev konforunu sunmaktadır. Ayrıca, öğrenci topluluklarımız ve çeşitli sosyal olanaklarımızla, gençlerin tüm ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz” diye konuştu.

Yüksek başarı puanları ve programlar

Ege Üniversitesi'nde yerleşen öğrenciler arasında sayısal alanda en yüksek puanı 547,72854 ile Tıp Fakültesi, eşit ağırlıkta 451,09346 ile Psikoloji Bölümü, sözel alanda 475,02067 ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ve yabancı dil alanında 486,39452 ile İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü aldı. Ön lisans programlarında ise Anestezi programı, 490,13307 puan ile en yüksek TYT puanına sahip oldu.

Geleceğe dair vizyon

Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin geleceğe yönelik hedeflerine de değindi. Budak, “Bilim üretme yolculuğunda bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin ikinci asrını Türk bilim yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye ekledi.