Ege Üniversitesi, 69 yıllık köklü geçmişiyle Türk yükseköğretiminde önemli bir yere sahip. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesinde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla detaylı bir inceleme yaptı. Bu kapsamda, klinik ve anabilim dalları, akademik ve idari yöneticilerle birlikte ziyaret edildi.

“A plus hastane” statüsü

Rektör Prof. Dr. Budak, yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik hazırlıkların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin modern tıbbi cihazlar ve teknolojilerle donatıldığını ifade eden Budak, hastanenin sağlık hizmetlerini başarıyla sunduğunu vurguladı. Budak, “Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek mottosuyla birçok ilki Türk yükseköğretimine kazandırdık. Hastanemizde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yaptığımız yatırımlar, A Plus Hastane etiketiyle ödüllendirildi” dedi.

Avrupa’nın önemli klinik araştırma merkezi

EÜTF Hastanesi’nin Türkiye’nin ve Avrupa’nın önemli klinik araştırma merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Budak, hastanenin bölge, ülke ve komşu ülkelerden gelen zor vakalar için son basamak şifa merkezi olduğunu belirtti. “Hastanemizde gerçekleştirdiğimiz altyapı ve tıbbi cihaz yatırımları, hizmet kalitemizi artırmaya yönelik olup, Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı tarafından A Plus statüsüyle değerlendirildi” diye ekledi.

Kaliteli sağlık hizmetleri için kararlı çalışmalar

Prof. Dr. Budak, EÜTF Hastanesi’nin sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini her geçen gün ileriye taşımak için kararlı bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Modern tıbbi cihazlar ve teknolojik altyapılarla donatılmış hastanede, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.