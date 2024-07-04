Ege Üniversitesi'nin Sıralamalardaki Büyük Başarısı

Hollanda'nın Leiden Üniversitesi tarafından hazırlanan CWTS Leiden Sıralama Sistemi’nin "2024 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralaması" açıklandı. Ege Üniversitesi, bir önceki yıla göre Avrupa’da 11 basamak yükselerek 190’ıncı, dünyada 624’üncü, Türkiye’de 5’inci ve Asya’da 261’inci sırada yer aldı.

"Başarıya emin adımlarla ilerliyoruz"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, uluslararası arenada elde edilen bu başarı hakkında: “Leiden 2024 Dünya Üniversite Sıralamalarında üniversitemizin yükselişini sürdürüyor olması, 'Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek' mottosuyla pek çok nitelikli uygulamayı akademi dünyasına kazandıran üniversitemizin uluslararası görünürlüğüne katkı sunacaktır. Bu başarı, mensuplarımızın emeğinin bir sonucudur. Dünya genelinde üniversiteleri değerlendiren 11 kuruluş arasında üniversitemiz, Türkiye'deki altı yükseköğretim kurumundan biridir. Bu sıralamalarda yer almak, bilimsel faaliyetlerimizin başarıya dönüştüğünü görmek, motivasyonumuzu artırmaktadır. Üniversitemizi daha iyiye taşımak ve uluslararası arenada marka haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Avrupa ve dünya sıralamalarında yükseliş

Leiden 2024 Dünya Üniversite Sıralamalarında Ege Üniversitesi, dünya genelinde 624’üncü, Türkiye’de ise 5’inci sırada yer aldı. Avrupa üniversiteleri arasında 11 basamak yükselerek 190’ıncı sırada bulunan Ege Üniversitesi, Asya üniversiteleri arasında da 261’inci sırada yer aldı.

Yaşam ve Yer Bilimleri alanında Türkiye birincisi

Alan bazlı değerlendirmede ise Ege Üniversitesi, "Yaşam ve Yer Bilimleri" alanında Türkiye'de 1’inci, dünyada 425’inci sırada yer aldı. Ayrıca, "Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri" alanında dünyada 457’inci ve Türkiye’de 5’inci, "Fizik ve Mühendislik" alanında dünyada 748’inci ve Türkiye’de 7’nci, "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanında ise dünyada 819’uncu ve Türkiye’de 12’nci sırada yer aldı.

Necdet Budak kimdir?

Necdet Budak, 1964 yılında Edirne’de doğdu.

1986 yılında mezun olduğu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

1988 yılında yine aynı fakültede tohumluk üretimi konusunda yüksek lisansını tamamladı.

1990-1994 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nden kazandığı burs ile Nebraska Üniversitesi’nde Agronomy bölümünde, Bitki Islahı ve Genetiği konusunda doktora derecesini aldı.

1997 yılında Hollanda hükümeti bursu ile Hollanda’da Tohum Bilimi ve Teknolojisi konusunda çalıştı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Profesör unvanını alan Budak, tarım konusunda gerek uluslararası düzeyde, gerekse yurt içinde araştırma makalesi, proje ve kitaptan oluşan toplam 80 adet çalışma yayımladı.

2002 yılında Edirne’den milletvekili seçildi. 22. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Avrupa Birliği Kurultayı, Avrupa Birliği Karma Parlamento, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Tarım ve Köy İşleri Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.

2007 yılında tekrar Milletvekili seçilen Budak 23. dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak görev yaptı.

2012-2017 yılında TEPAV’da çalışmaya başlayan Budak, TEPAV-Gıda ve Tarım Politikaları Araştırma Enstitüsü direktörü olarak görev yaptı.

2017 yılında, bir yıl süre ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Danışmanlığı görevini yapan Budak, 18 Ekim 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

4 yıl boyunca başarıyla icra ettiği görevine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının önerisi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle 20.11.2021 tarihinde tekrar atanan Budak, Ege Üniversitesi Rektörü olarak görevini sürdürmektedir.