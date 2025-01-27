Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Sipahi Kılıç’ın yürütücülüğünü yaptığı “VZ CVn Çift Sisteminin Zonklama Doğasının Araştırılması” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-B Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu. Bu proje, zonklayan yıldızlar ve özellikle hibrit zonklama gösteren yıldızlarla ilgili önemli veriler sağlayarak, astrofizik alanında yeni türlerin belirlenmesine katkı sunacak.

Bilim dünyasına katkı sağlayacak yenilikçi araştırma

Proje, yıldızların iç yapılarındaki dinamik süreçlerin incelenmesine olanak tanıyacak ve yıldızların evrimsel modellerinin test edilmesine yardımcı olacak. Prof. Dr. Esin Sipahi Kılıç ve ekibi, VZ CVn olarak adlandırılan zonklayan yıldızın ışık ölçümleri üzerinde yaptıkları çalışmalarla, bu yıldızın hibrit zonklama özelliğini ortaya koymayı hedefliyor. Proje, özellikle hibrit zonklayan yıldızların özelliklerinin daha iyi anlaşılması için bir kilometre taşı olacak.

Astrofizik ve zonklayan yıldızların rolü

Zonklayan yıldızlar, evrenin derinliklerini anlamada kritik bir rol oynamaktadır. Prof. Dr. Sipahi Kılıç, bu yıldızların iç yapılarındaki dinamik değişimlerle, sıcaklık, yoğunluk ve enerji taşınımı gibi fiziksel özelliklerin incelenebildiğini belirtti. Zonklayan yıldızlar, tıpkı bir depremin yerin iç yapısını anlamamıza yardımcı olması gibi, yıldızların iç yapılarına dair bilgiler sunar. Bu yıldızlar, aynı zamanda astrosismoloji alanının temelini oluşturur ve evrenin yapısını anlamada hayati bir rol oynar.

Projenin geleceği ve önemi

Proje, hibrit zonklayan yıldızlar ve bunların fiziksel özelliklerinin anlaşılmasında yeni bir dönem başlatabilir. Ege Üniversitesi’nden yapılan açıklamalara göre, bu çalışma, hem yıldız evrim modelleri hem de gökbilimcilere sunacağı yeni örneklerle bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacak. Prof. Dr. Sipahi Kılıç, projenin yalnızca Türkiye’deki değil, uluslararası alandaki bilim insanlarına da yeni bir perspektif sunacağına inandıklarını vurguladı.

TÜBİTAK destekli proje, Ege Üniversitesi'ne prestij kazandırıyor

Ege Üniversitesi, projeyi destekleyen TÜBİTAK ile önemli bir işbirliğine imza atmış oldu. Manisa'dan gelen verilere göre, proje, bölgede yapılan önemli bir bilimsel katkı olarak dikkat çekiyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitenin sağlık temalı araştırma çalışmalarının yanı sıra, astrofizik gibi farklı alanlarda da önemli projeler geliştirmeye devam edeceğini belirtti.