Son dönemde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde orman yangınları endişe verici boyutlara ulaşıyor.

Yangın tehlikesi artıyor!

Son haftalarda Ege, Akdeniz ve Çanakkale bölgelerinde peş peşe çıkan orman yangınları, binlerce hektarlık alanın yok olmasına ve can kayıplarına neden oldu. Hava Forum'un uyarısına göre, önümüzdeki 15 gün boyunca orman yangını riski en yüksek seviyelere çıkacak. Uzmanlar, vatandaşlardan bu dönemde özellikle dikkatli olmalarını istiyor.

Alınacak önlemler ve tedbirler

Ateş Yakmayın: Piknik alanlarında ve ormanlık bölgelerde ateş yakmaktan kaçının.

Sigara İzmaritleri: Sigara izmaritlerini ormanlık alanlara bırakmayın, dikkatli bir şekilde imha edin.

Çöpleri Toplayın: Piknik sonrası çöpleri toplayarak uygun yerlere atın, çöp bırakmaktan kaçının.

Yangın Söndürme Ekipmanları: Yangın tehlikesi durumunda hızlı müdahale için yangın söndürme ekipmanlarını yanınızda bulundurun ve yetkililere hemen bilgi verin.

Toplumsal duyarlılık ve mücadele çağrısı

Uzmanlar, yangınların önlenmesi için toplumsal duyarlılığın büyük önem taşıdığını vurguluyor. Herkesin bu konuda sorumluluk alması ve gereken önlemleri alması, doğal yaşamın ve insan güvenliğinin korunmasına katkı sağlayacaktır.