Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından açıklanan "2023 Yılı Üretimden Satışlarına Göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu" ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listelerinde MPİOSB’de faaliyet gösteren firmalar öne çıktı.

MPİOSB yönetiminden gururlandıran açıklama

MPİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, "Her iki listede de yer alan firmalarımızı tebrik ediyor ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kısa sürede Organize Sanayi Bölgemizi her anlamda çok iyi yerlere getirdik. İzmir ve Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam edeceğiz," dedi.