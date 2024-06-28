Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ege Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir'de de öğleden sonra yağmur ihtimali var.

Hava sıcaklıkları nasıl değişecek?

Güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı var. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Şehirlerde hava durumu

İzmir: 33°C, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yağmur ihtimali var.

Aydın: 34°C, Az bulutlu ve açık.

Muğla: 37°C, Az bulutlu ve açık.

Denizli: 39°C, Az bulutlu ve açık.

Balıkesir: 32°C, Az bulutlu ve açık.

Manisa: 35°C, Az bulutlu ve açık