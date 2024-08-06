Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024-2025 av sezonunun başlangıç tarihlerini açıkladı. Ege ve Marmara bölgelerinde 10 Ağustos'ta başlayacak olan av sezonu, avcılar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sezon açılışları farklı tarihlerde yapılacak.

Av sezonu tarihleri bölgelere göre belirlendi

2024-2025 av sezonu, Türkiye genelinde farklı tarihlerde başlayacak. Ege ve Marmara bölgelerinde 10 Ağustos tarihinde açılacak olan av sezonu, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 24 Ağustos'ta başlayacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise avcılar 31 Ağustos tarihini beklemek zorunda kalacaklar. Bu düzenleme, her bölgedeki avcıların bölgesel ekosistemlere uygun şekilde avlanmasını amaçlıyor.

Avcılık kuralları ve yasa dışı avlanma uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Merkez Av Komisyonu'nun belirlediği avlanma usul ve esaslarının titizlikle uygulanacağı belirtildi. Avcıların avlanma haklarını elde edebilmeleri için gerekli belgeleri almaları ve avlanma izin ücretlerini ödemeleri zorunlu kılınıyor. Bu yıl avlanma kurallarının sıkı şekilde denetleneceği ve yasa dışı avlanmaya karşı ciddi yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı.

Avlanabilecek hayvan türleri ve av günleri

2024-2025 av sezonunda avlanabilecek hayvan türleri arasında bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal bulunuyor. Avlanma, yalnızca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde yapılabilecek. Ayrıca bazı hayvan türleri için belirli günlerde ekstra av izni verilebilecek. Bu uygulama, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir avcılığın teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirildi.

İzin alma süreci ve sürdürülebilir avcılık

Avcılar, avlanma izni almak için Avlak Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS), Avcı Avlakta mobil uygulaması veya 0850 888 06 06 çağrı merkezi aracılığıyla gerekli işlemleri tamamlayabilecek. Hükümet, yasa dışı avlanmayı önlemek ve sürdürülebilir avcılığı desteklemek amacıyla bu uygulamaları devreye soktu. Avcıların, doğaya zarar vermeden ve kurallara uygun şekilde avlanmaları teşvik ediliyor.