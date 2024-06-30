Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçması ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle fırtınanın etkili olacağı bölgelerde, gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Fırtına beklenen iller arasında Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa bulunuyor. Bu iller için "sarı" kodlu uyarı verilmiş durumda.