Ege Yıldızları Spor Kulübü, Muğla'da halter branşını açarak sporun gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile görüşen kulüp başkanı Serkan Şen, Milli Halterci Çağrı Nazik'in gönüllü antrenör olarak görev alacağını duyurdu.

Halter Branşı İçin hazırlıklar

Kulüp Başkanı Serkan Şen, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile Muğla'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Şen, halterin gelişimi için önemli adımlar atacaklarını belirterek, "Milli Halterci Çağrı Nazik, gönüllü olarak halter antrenörlüğü yapacak. Nazik'in bu özverili katkısı bizi çok heyecanlandırdı. Federasyon Başkanı Talat Ünlü de tam destek vereceğini söyledi. Olimpik bir spor olan halterde, Muğlalı gençlerimize ücretsiz eğitim sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Hedef podyuma çıkmak

Serkan Şen, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'nün yanı sıra, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'ın da projeye destek verdiğini belirtti. Şen, "Halter branşında Muğlalı sporcularımızla podyuma çıkmayı hedefliyoruz. Bu spor dalında gençlerimize fırsatlar sunarak onların yeteneklerini geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Milli halterci gönüllü antrenörlük yapacak

Milli Halterci Çağrı Nazik, Ege Yıldızları Spor Kulübü'nde gönüllü olarak antrenörlük yapacak. Nazik, genç sporculara halter sporunun inceliklerini öğretecek ve onların gelişimine katkıda bulunacak. Bu proje, hem Nazik'in deneyimlerini gençlere aktarması hem de halter sporunun bölgede yaygınlaşması açısından büyük bir fırsat sunuyor.