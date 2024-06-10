Ege Yıldızları’nın antrenörü Ali Reza Salmanzadeh, yaptığı açıklamada, “Ege Yıldızları Hokey takımımız, U16 Türkiye Hokey 1. Ligi’nde (U16 en üst lig) Osmaniye’de oynadığı yedi karşılaşmada altı galibiyet ve bir mağlubiyet ile tamamlayıp averajla Türkiye ikincisi olmuştur. Ligde 4-3 yendiğimiz Adana Hokey Kulübü şampiyon olurken, kızlarımız büyük bir şanssızlıkla Türkiye şampiyonluğunu kıl payı bir gol ile kaçırmıştır. Kızlarımızın Türkiye ikinciliği kupasını Muğla ilimize kazandırması da yine büyük bir başarıdır” dedi.

Salmanzadeh, 2008 doğumlu kızların oynadığı kategoride 70 maçtır yenilmeyen Ege Yıldızları’nın Osmaniye’de sıcağa yenildiğini belirterek, “Bu ikinciliğin telafisini diğer müsabakalarda yapacağız” diye konuştu.

Ege Yıldızları Hokey Takımı, Türkiye’nin en iyi hokey takımları arasında yer aldığını bir kez daha kanıtladı. Bu başarı, takımın gelecekteki müsabakalarda da iddialı olacağını gösteriyor. Muğla’ya kazandırılan Türkiye ikinciliği kupası, hem şehirde hem de takımda büyük bir gurur kaynağı oldu.

Başarılı antrenör Ali Reza Salmanzadeh ve oyuncuları, önümüzdeki turnuvalarda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen takımlar arasında böylesine önemli bir başarı elde eden Ege Yıldızları, gelecek vaat eden genç sporcularıyla dikkat çekmeye devam ediyor.