10 bin lira borç için evini kaptırdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan, emekli öğretmen Hulusi Küçükçakmakçı (59), bankaya ve telefon operatörüne olan 10 bin liralık borcunu ödeyemeyip, icralık olunca sosyal medyadan tanıştığı, kredi için yardımcı olabilecekleri yalanını söyleyen kişilere inandı.

Küçükçakmakçı, 100 bin lira kredi almak için en az 500 bin lira değerindeki deniz manzaralı evini, daha sonra kendisine iade edilmek üzere teminat olarak devretti. Bu kişilerin kendisine sadece 35 bin lira verdiğini, bir süre sonra da evden çıkması için tebligat gönderdiğini belirten Küçükçakmakçı, avukatı aracılığıyla tapu iptal davası açıp, suç duyurusunda bulundu.

Nazilli Anadolu Öğretmen Lisesi'nden emekli olan biyoloji öğretmeni Hulusi Küçükçakmakçı, faizleriyle birlikte toplam 10 bin lirayı bulan, kredi kartı ve GSM operatörüne olan borçlarını ödeyemeyince zor durumda kaldı. Facebook üzerinden tanıştığı O.Ş., Küçükçakmakçı'ya, yüzde 20 komisyon karşılığı faktoring kuruluşu aracılığıyla kredi alması için yardımcı olabileceğini söyledi. Zor durumda olan Küçükçakmakçı, bu teklifi kabul etti. O.Ş. ile L.Y.'nin bürosuna giden Küçükçakmakçı, yüzde 20 komisyon dışında kendisinin elinde 80 bin TL kalmak üzere 100 bin TL'lik kredi verilmesi konusunda anlaştı. L.Y., iddiaya göre, işlemlerin faktoring şirketi üzerinden yapılması halinde uzun süreceğini belirterek, parayı kendisinin vereceğini söyledi. Önce bir miktar para verilen Küçükçakmakçı'nın bankaya olan borcunu ödeyip, evinin üzerindeki ipoteği kaldırması sağlandı. İpoteğin kalkmasının ardından Küçükçakmakçı, deniz manzaralı, en az 500 bin lira değerindeki evini, kredi borcunu ödedikten sonra kendisine iade edilmek üzere L.Y.'nin yakını M.Y.'ye 22 Mart Cuma günü devretti. M.Y. ise daireyi 25 Mart Pazartesi günü E.Y.'ye devretti. Bu kişiler, Küçükçakmakçı'ya toplam 35 bin lira verirken, anlaştıkları kredi miktarının tamamı ödenmedi ve ev de emekli öğretmenin elinden gitti. Küçükçakmakçı, avukatı aracılığıyla hem şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık'tan suç duyurusunda bulundu hem de tapunun iptali veya evin bedelinin tahsil edilerek, kendisine ödenmesi için dava açtı.

Hayatımın hatası

Bu süreçte yaşadıklarını anlatan Hulusi Küçükçakmakçı, "Facebook'tan konuştuğum O.Ş., bana 'Tapuyu senden alıyorlar ama noter sözleşmesi yapıyorlar. Sen borcunu ödediğinde tapunu geri alıyorsun' dedi. Ben de maaşımda haciz olan kredi borcunu kapatırsam yeni bir kredi çekerim, diye düşündüm. 100 bin lira kredi verilecek, yüzde 20 komisyon düşülünce benim elime 80 bin lira geçecekti. Ben böyle cambaz insanlarla hiç karşılaşmamıştım. Aptal gibi inandım. Ne bir noter sözleşmesi yapıldı ne de başka bir şey. Deniz manzaralı evimin bugünkü değeri en az 500 bin lira. Hayatımın hatasıydı" dedi.

Kanser tedavisi gördüğü için 2015 yılında emekli olduğunu ve eşinden ayrıldığını anlatan Hulusi Küçükçakmakçı, evli kızı olduğunu; ancak kimseyle görüşmediği için yalnız yaşadığını dile getirdi. 3'ü telefon operatörü, 1'i de bankaya olmak üzere 4 icra dosyası bulunduğunu kaydeden Küçükçakmakçı, emekli maaşı dışında hiçbir geliri bulunmadığını söyledi.

Tebligat geldi

Bir kısmı elden bir kısmı da banka yoluyla kendisine toplam 35 bin lira verdiklerini anlatan Küçükçakmakçı, "Bankaya borcum ödendi; ama dolandırıldığımı anlayınca avukat aracılığıyla şikayetçi oldum. Geçen hafta evi boşaltmam için bir ihtarname çekildi. Tek evimi kaybedersem ne yapacağımı bilmiyorum. Çok mağdurum" dedi.