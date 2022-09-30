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10 gündür kayıp olan çiftçi boş serada ölü bulundu!

10 gündür kayıp olan çiftçi boş serada ölü bulundu!
30 Eylül 2022 Cuma 14:26

Denizli'de 10 gündür kayıp olan 62 yaşındaki İsmail Ceylan'dan acı haber geldi. Ceylan boş bir serada ölü bulunurken, Ceylan'ın ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak

Çameli ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Ceylan, 20 Eylül günü, satılığa çıkardığı tarlasını almak için başka bir ilden gelen kişiyle buluşmak için evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Yakınlarının jandarmaya kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve mahalle halkı mahalle çevresinde arama yaptı, ancak sonuç alınamadı.

Bugün mahalle yakınındaki bir seradan koku geldiğini fark eden bir kişi, içeriye baktığında Ceylan'ın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından İsmail Ceylan'ın cenazesi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kaybolduğu gün yaşamını yitirdiği sanılan Ceylan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #ölüm #çiftçi ölüm
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