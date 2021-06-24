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10 otomobil reklam tabelasının altında kaldı!

Denizli'de dün akşam saatlerinde çıkan kuvvetli fırtınada, bir restorana ait dev tabela 10 otomobilin üzerine düştü. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

10 otomobil reklam tabelasının altında kaldı!
24 Haziran 2021 Perşembe 18:04

Denizli kent merkezinde saat 19.00 sıralarında aniden çıkan ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin çatıları uçtu, çok sayıda otomobilde hasar oluştu. Fırtına nedeniyle Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'nde bir restoranın dev reklam tabelası da devrildi. Kimsenin bulunmadığı otoparkta üzerine tabela düşen 10 otomobil hasar gördü.

Reklam tabelasının fırtınada otomobillerin üzerine düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #denizli fırtına #reklam tabelası otomobil
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