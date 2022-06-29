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11 bin paket sigarayı çaldılar!

Çanakkale'de, duvarını kırarak girdikleri iş yerinden yaklaşık 300 bin lira değerinde 11 bin paket sigara çalan 3 şüpheli yakalandı

11 bin paket sigarayı çaldılar!
29 Haziran 2022 Çarşamba 11:55

Cevatpaşa Mahallesi'nde N.K., C.H. ve S.H., 10 Haziran'da iş yerine duvarını kırarak girdi. Şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 11 bin paket sigarayı çalarak kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri N.K., C.H. ve S.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, çalınan 11 bin paket sigarayı da iş yeri sahibine teslim etti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #hırsızlık #sigara
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