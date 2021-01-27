112'yi arayıp yardım isteyen kadın aranıyor

Çanakkale'de sabah saatlerinde 112 Acil'i arayan kadın, baraj suyuna kapıldığını söyleyerek yardım istedi. Ekipler şimdi o kadını arıyor

Olay sabah saat 07.00 sıralarında Çanakkale'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre Nursel Meracıoğlu isimli kadın, 112 Acil'i arayarak Dibek köyüne giderken aracı ile baraj suyuna kapıldığını söyledi. Yardım isteyen kadın için bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler yolun bir kısmının sular altında kaldığını görünce arama çalışması başlattı. 112 Acil ekiplerinin kadını tekrardan aradığı ama ulaşamadığı da gelen bilgiler arasında.

Ayrıca bölgeye sahil güvenlik, deniz polisi ve iş makinesi de istendi.

Jandarma ekipleri ise, Dibekli köyünde kadını tanıyan olup olmadığını araştırıyor.