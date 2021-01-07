14 yaşındaki kız doğum yaptı!

Aydın'da rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki bir kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı

14 yaşındaki L.Ş., 6 Ocak tarihinde evlerinde rahatsızlandı. Bunun üzerine anne S.D.A., kızını ilçede bulunan özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan muayenede küçük kızın 32 haftalık hamile olduğu anlaşıldı. L.Ş.'nin düşük yapmak için ilaç içtiği de öğrenildi.

Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri küçük kızı ifadesini almak için polis merkezine götürdü. L.Ş. ifadesini verdiği sırada sancılanmaya başladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan L.Ş. burada sezaryenle 3 kilo 270 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Prematüre olarak doğan bebek kuvöze alındı, anne ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

L.Ş.'nin anne ve babasının 4 yıl önce boşandığı ve küçük kızın annesinin yanında kaldığı öğrenildi. L.Ş. ifadesinde bebeğin babası hakkında bilgi vermezken, erkek arkadaşı H.B. ise çocuğun kendinden olduğunu kabul etti.



