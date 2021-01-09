15 gündür kayıp genç kız aranıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki İrem Gül, 15 gündür kayıp. Yetkililer genç kızı bulmak için harekete geçerken, aile ise perişan durumda

Emet Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Hakan Gül ve Umahan Gül çiftinin kızları 18 yaşındaki İrem Gül, 15 gün önce gittiği ablasının evinden çıktı ve bir daha da evine dönmedi.

Kızlarına ulaşamayan aile durumu Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine jandarma, AFAD ve emniyet çalışanları harekete geçti. Kurulan ekip genç kızın gidebileceği yerleri aradı ancak henüz hiçbir ize rastlayamadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Baba Gül, “Kızım İrem kayıp, 18 yaşında. Bulmak için yardımcı olun, gören, duyan varsa yardımcı olsun. Kızım duyuyorsan gel. Ablan, enişten, annen hepimiz perişanız. Sen benim kara kızımsın. 27 senedir belediye işçisiyim. Ek olarak hayvancılık yapıyorum. Çocuklarım için 50 yaşıma kadar fedakârlık ettim. Daha da fedakârlık ederim, canımı da feda ederim. Gel artık kızım, neredesin?” şeklinde konuştu.

Polislerin olayla ilgilendiğini belirten baba Gül, polisin, jandarmanın canla başla kızlarını bulmak için çalıştığını söyledi. Gören, duyan varsa kendilerine haber verilmesini isteyen baba, kızlarının istemiyorsa kendilerine gelmemesini ama canlı mı değil mi haber almak istediklerini vurguladı. Kızlarının bulunacağına inandığını belirten baba, 'sağ olduğunu haber alsam başka bir şey istemiyorum' dedi.

Açıklama yapan anne Gül ise, kızlarının başlarının üstünde yeri olduğunu ve ne olursa olsun canlı bir şekilde çıkmasını istediklerini belirtti.