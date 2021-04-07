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16 yaşındaki genç kız 9 gündür kayıp!

Manisa'da okula gitmek için evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan lise öğrencisi Songül Yoluk'tan (16), 9 gündür haber alınamıyor. Yoluk’un babası Tacettin Yoluk (50), "Hayatından endişe ediyoruz. Lütfen kendini de bizi de perişan etme. Allah rızası için evine dön" diyerek kızına çağrıda bulundu

16 yaşındaki genç kız 9 gündür kayıp!
07 Nisan 2021 Çarşamba 11:18

Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Songül Yoluk, 30 Mart günü okula gitmek için saat 13.00 sıralarında evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Yoluk’a ulaşamayan aile, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek durumu bildirdi. Ekipler Songül Yoluk için arama çalışma başlatırken, şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

5 çocuk babası inşaat işçisi Tacettin Yoluk, kızı Songül’ün hayatından endişe ettiklerini söyledi. Songül'e eve dönmesi çağrısında bulunan Yoluk, "Geçtiğimiz hafta salı günü Songül evden dışarı çıkıyor. Gittiği günden bu yana da kendisinden haber alamıyoruz. Songül'ün hayatından endişe ediyoruz. Lütfen kızım neredeysen emniyet güçlerini arayarak yerini bildir, bizi ara. Hayatından endişe ediyoruz. Lütfen kendini de bizi de perişan etme. Allah rızası için evine dön. Tek başına olmadığından kesinlikle eminim. Sen bunu yapacak kapasitede bir çocuk değilsin. Ben çocuklarımın huyunu çok iyi bilen bir insanım. Sen evi terk edip gidecek bir insan değilsin" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kayıp kız #songül yoluk
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