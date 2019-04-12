16 yıldır inşaatlarda çalışıyorlar

Aydın'da, evliliklerinde çeyrek asrı deviren, 16 yıldır da inşaatların kapı, pencere işini yapan Alpay çifti, birbirlerine sevgileri ve çalışma azimleriyle dikkat çekiyor.

Söke'de inşaatlarda kapı ve pencere işlerinin yanı sıra demir profil işi yaparak geçimini sağlayan Atilla Alpay, 1991 yılında hayatını Sevilay Alpay ile birleştirdi. Kuaförlük yapan Sevilay Alpay, evlendikten sonra işini bıraktı.

İki çocuk dünyaya getiren Sevilay Alpay, eşi 2003'te inşaattan düşüp bacağı kırılınca kocasının mesleğini yürütmeye karar verdi. Sevilay Alpay, eşi sağlığına kavuşuncaya kadar inşaatlara gitti, ustaların yanında mesleği öğrendi. Alpay, eşi sağlığına kavuşunca işi bırakmadı ve onunla çalışmaya başladı. Alpay çifti o tarihten bu yana omuz omuza çalışıyor ve ekmeklerini birlikte kazanıyor. Görenlerin ilk başta şaşırdığı kadın, bazen kaynak makinesinin başına geçiyor bazen de merdivenleri tırmanarak pencereleri monte ediyor.

Sevilay Usta

İşini büyük bir titizlikle yerine getiren Sevilay Alpay'a iş arkadaşları 'Usta' diye sesleniyor. Sevilay Alpay, eşiyle hem evde hem de işte birlikte vakit geçirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

İnşaatta çalışmaya karar verdiğinde ilk başta çekindiğini dile getiren Alpay, "Eşimin ayağı kırılmış ve mecburen işini de birinin yapması lazımdı. Evde olduğum için kendim yapmaya karar verdim. Kadınız ama aklımız fikrimiz var. Eşim önce karşı çıktı ancak sonra kabul etti. O tarif etti, ben yaptım. Kaynak yapmaya başladım, derken usta olduk" dedi.

"Kadın inşaatta mı çalışır?" diyenlerle çok karşılaştığını ifade eden Alpay, başta yadırgandığını ancak daha sonra insanların bu duruma alıştığını vurguladı.

Ağır taşıyamıyorum

Alpay, kadınların bütün zorlu işlerin üstesinden gelebileceğine işaret ederek, şunları söyledi: "Benim için tek sorun ağır malzemeleri taşımada zorlanıyorum ama o zaman arkadaşlar yardım ediyor. Arkam dönük olduğunda 'Birader kolay gelsin.' diyorlar. Ben de 'Eyvallah birader' diye cevap verdiğimde 'Kadınmış' diyorlar. Hayat ve iş arkadaşlığı ayrımını çok iyi yapıyorum. İşte iş arkadaşıyız. Evde karı koca oluyoruz. İş icabı tartışmalarımız oluyor. Sonuçta yine de kendimizi topluyoruz. Zaten sevmesek, saymasak herhalde 28 yılı götüremezdik. Akşam beraber eve giriyoruz, sabah birlikte çıkıyoruz. Günün her saati beraberiz. Hiç ayrılmadık. Ölene kadar da ayrılmayacağız."

İşini çok sevdiğini belirten Alpay, erkek ağırlıklı bir sektör olmasına rağmen inşaatta çalıştığı için mutlu olduğunu sözlerine ekledi. Atilla Alpay ise eşiyle çalıştığı için şanslı olduğunu söyleyerek, "Birbirimize çok alıştık. Bir gün işe gelmezse çok sıkılıyorum. Gayretinden ve çalışmasından çok memnunum. 'Eşinizi inşaatta nasıl çalıştırıyorsunuz?' diyen oluyor. Önce yadırgadılar ama sonradan alıştılar" diye konuştu.