17 yaşındaki çocuk işçi, inşaattan düşerek öldü!

Muğla'da 17 yaşındaki Muhammed Karancı isimli çocuk, çalıştığı inşaatın çatısından düşerek hayatını kaybetti

Olay Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre Gökbel Mahallesi'ndeki bir villa inşaatında çalışan 17 yaşındaki Muhammed Karancı dengesini kaybederek çatıdan havuzun beton zeminine düştü.

Yaklaşık 7.5 metre yükseklikten Karancı'nın düştüğünü görenler durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Karancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Karancı'nın cesedi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi Z.Ç. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Hayatını kaybeden Muhammed Karancı'nın çalışmak için Ağrı'dan geldiği ve inşaatta kaçak çalıştırıldığı sosyal güvencesinin olmadığı öğrenildi. Ekiplerce başlatılan soruşturmada, inşaattaki çalışmalar durdurularak mühürlendi.