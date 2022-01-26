CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
0
BUZDA NEFES KESEN GÖSTERİ
BUZDA NEFES KESEN GÖSTERİ
0
TÜRKİYE'DEN AYRILIYORLAR
TÜRKİYE'DEN AYRILIYORLAR
0
3 MİLYON DOLAR KAZANDI
3 MİLYON DOLAR KAZANDI
0

17 yaşındaki Gamze ölü bulunmuştu! Anneden dikkat çeken sözler!

17 yaşındaki Gamze ölü bulunmuştu! Anneden dikkat çeken sözler!
26 Ocak 2022 Çarşamba 13:01

Muğla Bodrum'da 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu yatağında ölü bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan anne, ""Kızımın ölümüyle ilgili gelinim ve annesinden şüpheleniyorum" ifadelerini kullandı

Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak saat 07.30 sıralarında evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu. 112'ye yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Gamze'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Sakallıoğlu'nun boynunda izler olduğu tespit edildi. Gamze'nin cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sakallıoğlu'nun ölümünün ardından otopsi raporu çıktı. Raporda, Gamze'nin boyun kemiğinin kırıldığı belirlendi. Şüpheli ölüm ile ilgili Gamze'nin babası M.H.S. ile annesi T.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan anne T.S. ile baba M.H.S adliyeye sevk edildi. Anne T.S. görüntü çeken gazetecilere, "Hakkımın aranmasını istiyorum. Kızımı yatağında ölü buldum. Kızımın ölümüyle ilgili gelinim ve annesinden şüpheleniyorum" dedi. Öte yandan Gamze Sakallıoğlu'nun cenazesinin henüz yakınları tarafından morgdan teslim alınmadığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #ölüm #gamze sakallıoğlu
Önceki Haber
Sigaraya kesin çözüm: Biorezonans
Sonraki Haber
Aranan suç örgütü lideri İzmir'de yakalandı
Evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu!
Evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu!
0
Bodrum'da TIR'ın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Bodrum'da TIR'ın çarptığı kişi hayatını kaybetti
0
Market açık unutulunca aldıkları ürünleri kameraya gösterip, parayı bırakıp gittiler
Market açık unutulunca aldıkları ürünleri kameraya gösterip, parayı bırakıp gittiler
0
Muğla'da da kar etkili oldu! Antalya yolu kapandı!
Muğla'da da kar etkili oldu! Antalya yolu kapandı!
0
Pınar Gültekin'in ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı!
Pınar Gültekin'in ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı!
0
Mahkemede 'öldürmek istemedim' dedi ama...
Mahkemede 'öldürmek istemedim' dedi ama...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.