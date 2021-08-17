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17 yaşındaki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Muğla'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mirkan Alpay (17) yaşamanı yitirdi, arkasındaki arkadaşı Mehmet Deniz (18) ağır yaralandı

17 yaşındaki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
17 Ağustos 2021 Salı 15:01

Kaza, saat 08.00 sıralarında Muğla-Antalya kara yolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Özer Çelik'in (48) kullandığı 48 J 6013 plakalı otomobil, Mirkan Alpay'ın kullandığı 48 TH 424 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasksız oldukları belirlenen motosiklet sürücüsü Mirkan Alpay ile arkasında yolcu olarak bulunan Mehmet Deniz, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alpay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, arkadaşı Deniz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsünün ise kazadan yara almadığı öğrenildi. Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'nca kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #muğla kaza #motosiklet kazası #kaza ölüm
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