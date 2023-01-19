19 yaşındaki genç, spor yaparken öldü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yılmaz Algül'ün oğlu 19 yaşındaki Bulut Algül, spor yaparken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre Algül'ün kalp krizinden dolayı yaşamını yitirdiği bildirildi

19 yaşındaki genç, spor yaparken öldü!
19 Ocak 2023 Perşembe 09:11

Olay, Ortakent Mahallesi'nde ailenin işlettiği otelde meydana geldi. Akşam yemeğinden sonra saat 22.00 sıralarında rezidansın balkonunda ip atlayarak spor yapan Bulut Algül, aniden fenalaştı. Oğlunun yere yığıldığını gören eski AK Parti Bodrum İlçe Başkanı ve turizmci Yılmaz Algül, kalp masajı ile ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bulut Algül, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bulut Algül yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Algül ailesi yasa boğuldu. Yakınları, turizmciler, politikacılar taziye için otele geldi. Taziyeleri kabul eden Algül'ün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı. Bulut Algül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bulut Algül'ün cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Kerem Aydınlar Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Ege Denizi’ndeki deprem 3 ilde hissedildi
Sonraki Haber
Katili 6,5 yıl sonra müebbet alan Sibel'in annesi: Adalet geç de olsa yerini buldu
Bodrum sahilinde çürümüş ceset bulundu
Bodrum sahilinde çürümüş ceset bulundu
0
Turgutlu'da toprak kayması: 4 ev boşaltıldı
Turgutlu'da toprak kayması: 4 ev boşaltıldı
0
Mühendis, satmak istediği evinde ölü bulundu
Mühendis, satmak istediği evinde ölü bulundu
0
Sağlık merkezi şantiyesinde bekçi ölü bulundu
Sağlık merkezi şantiyesinde bekçi ölü bulundu
0
'Kolay yoldan para kazanma' linkine tıkladı, 74 bin TL'sini kaptırdı
'Kolay yoldan para kazanma' linkine tıkladı, 74 bin TL'sini kaptırdı
0
Kayıp Alzheimer hastası emekli öğretmeni, izini süren avcı buldu
Kayıp Alzheimer hastası emekli öğretmeni, izini süren avcı buldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.