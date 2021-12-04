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1900 yıllık mezar taşını satmaya çalıştılar

Aydın’ın Germencik ilçesinde, 1900 yıllık olduğu değerlendirilen 1 ton ağırlığındaki mezar taşını; müşteri gibi davranan jandarmaya satmaya çalışan 1’i mahalle muhtarı 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı

1900 yıllık mezar taşını satmaya çalıştılar
04 Aralık 2021 Cumartesi 08:44

Germencik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dağyeniköy Mahalle Muhtarı H.E.'nin elinde bulunan tarihi eseri 250 bin dolara satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Müşteri gibi davranan jandarma ekipleri, H.E. ile iletişime geçerek şüphelilerle buluştuktan sonra mezar taşının gömülü olduğu kırsal Dağyeniköy Mahallesi'ne gitti. Mezar taşını gömülü olduğu yerden çıkarmaya çalışan muhtar H.E. ile birlikte K.E, A.E, İ.K. ve E.İ'yi suçüstü yakalanarak gözaltına aldı. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mezar taşı incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Müze yetkililerince; taşın Roma dönemine ait ve 1900 yıllık olduğu değerlendirildi. Mezar taşının 120 santim uzunluğunda, 45 santim genişliğinde, 20 santim kalınlığında ve üzerinde kabartmalar bulunduğu da belirtildi. Taşı satmaya çalışırken gözaltına alınan 5 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #Germencik #mezar taşı #1900 yıllık mezar
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