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2 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Yunus Emre Bolat'ın cansız bedeni, arama yapılan Akgedik Barajı'nın tahliye havuzunda bulundu

2 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu
01 Eylül 2021 Çarşamba 08:27

Milas’ta geçen pazar gecesi arkadaşlarıyla Akgedik Barajı’na giden Yunus Emre Bolat, gece  evine dönmedi. Gencin arkadaşlarıyla birlikte kaldığını düşünen ailesi, sabah saatlerinde telefonla ulaşamayınca arkadaşlarını aradı. Bolat'ın arkadaşlarında kalmadığını öğrenen aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Araştırma başlatan jandarma ekipleri kayıp gencin arkadaşları ile görüştü. Alınan bilgi doğrultusunda baraj çevresine sevk edilen Muğla il Jandarma Komutanlığı’na bağlı İz Takip Timi, 'Merak' isimli iz takip köpeği ile alanda arama çalışması başlatıldı. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Timinin bölgede yaptığı aramalarda kayıp gence ait olduğu tespit edilen iki ayakkabı Akgedik Barajı’nın tahliye havuzunda bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Bodrum DEGAK-15 Özel Tim Komutanlığı'ndan ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nden görevlendirilen 6 kişilik dalgıç ekibi, tahliye havuzuna girerek arama yaptı. Arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine tahliye havuzunun suyunun boşaltılmasına karar verildi. Boşaltılan tahliye havuzunda Yunus Emre Bolat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bolat'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #ölüm #akgedik barajı ölüm #kayıp genç
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