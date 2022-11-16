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2 katlı evde patlama: 2'si ağır 4 yaralı

2 katlı evde patlama: 2'si ağır 4 yaralı
16 Kasım 2022 Çarşamba 10:22

Kütahya Tavşanlı'da bulunan 2 katlı bir evde patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaraladı. Patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği öğrenildi


Olay, gece Moymul Mahallesi Danacılar Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Binanın 1'inci katındaki evde, iddiaya göre, gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada Ahmet Yaşar (55), eşi Emine Yaşar (58), oğlu Süleyman Yaşar (29) ve gelini Beyzanur Yaşar (21) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumları ağır olan Süleyman ile eşi Beyzanur Yaşar, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #patlama #haber
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