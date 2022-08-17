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2 yaşındaki çocuk 3 metrelik kuyuya düştü! Mucize kurtuluş!

17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:29

Manisa Kırkağaç'ta 2 yaşındaki Aybars Çakır, içinde az miktarda su bulunan 3 metrelik kuyuya düştü. Küçük çocuk ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı

Olay, saat 20.00 sıralarında Kırkağaç ilçesi kırsal İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkisinde meydana geldi. Aybars Çakır, zeytinlik arazide oynadığı sırada 45 santimetre genişliğinde, 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Çocuğun içerisinde az miktarda su bulunan kuyuya düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, 2 yaşındaki çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Çocukla konuşarak bir yandan sesini alan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, diğer yandan iş makinesi ile çocuğa ulaşmaya çalıştı. Kuyunun yanına kuyu kazarak çocuğa ulaşan ekipler, sedyeye aldıkları çocuğu halat yardımıyla kuyudan çıkardı. Kolundan yaralanan çocuk, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Orhan Çakır ve anne Nazlı Çakır, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #çocuk #su kuyusu #kuyuya düşen çocuk
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