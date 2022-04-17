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2,5 aylık bebeğin şüpheli ölümü!

2,5 aylık bebeğin şüpheli ölümü!
17 Nisan 2022 Pazar 16:11

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir aile 2,5 aylık bebeklerini ölü olarak hastaneye getirdi. Yapılan incelemede bebeğin ölümü şüpheli bulundu

Yeni Mahalle'de yaşayan aile, Fethiye Devlet Hastanesine getirdikleri kız bebekleri Ervağ K'yi yatağında hareketsiz bulduklarını belirterek yardım istedi.

Yapılan muayenede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede burnunda kan olduğu tespit edilen bebeğin ölümü şüpheli bulundu.

Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılarak bebeğin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #fethiye #bebek ölümü #bebek şüpheli ölüm
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