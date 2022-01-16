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25 yaşındaki uzman çavuş, yangında hayatını kaybetti

16 Ocak 2022 Pazar 09:06

Manisa'nın Kula ilçesinde, 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangında binada mahsur kalan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Osman Baytan (25), hayatını kaybetti

Yangın, dün saat 13.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Osman Baytan'a ait evde çıktı. Dumanı fark eden çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yanan çatı bir süre sonra çökerken itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahalede bulundu, diğer yandan ise içeride olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Baytan'a ulaşmaya çalıştı. Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede Baytan'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Baytan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #yangın #ölüm #uzman çavuş ölüm #yangın ölüm
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