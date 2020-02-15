Manisa'da, depreme dayanıksız olduğu belirlenen 12 ilçedeki 29 okul binasının yıkılmasına karar verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde 252 bin öğrencinin eğitim gördüğü okullara yönelik hazırlanan deprem risk analiz raporu tamamlandı.

Rapor çerçevesinde, il genelinde fay hattı üzerinde bulunan ve öğrenci güvenliği açısından depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 29 okul için yıkım kararı alındı. Açıklamada yıkımına karar verilen binalarda eğitim gören öğrencilerin sağlam olan diğer bloklar, binalar ya da en yakın okullarda eğitime devam edeceği, tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Çözüm yolları arıyoruz

Kula'daki 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu ile ilgili ilçedeki kamu ve eğitim binalarında deprem soruşturma raporu için yapılan çalışmalar sonucu yıkım kararı verildi. Kula Kaymakamı Kemal Duru, eğitim binalarının son durumuyla ilgili açıklamalar yaptı. Riskli deprem hattında bulunan Manisa'da son zamanlarda meydana gelen depremlerin ardından çalışmalara başladıklarını belirten Kaymakam Duru, ilçedeki kamu ve eğitim binalarında deprem soruşturma raporu için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu çalışmalarda deprem riski olan 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu'nun yıkımına karar verildiğini belirten Duru, okul ve öğrenci güvenliği açısından öğrencilerin de ikili eğitime geçeceklerini kaydetti. İkili eğitime geçmenin yanı sıra öğrenciler için daha faydalı olabilecek çözüm yolları da aradıklarını kaydeden Duru, bazı okullarda birleştirme için plan yaptıklarını; fakat öğrencilerin sayısı itibarıyla okullarda birleştirmenin mümkün olmadığını da söyledi.

İkili eğitim yapılacak

Kaymakam Duru, yıkım kararı verilen 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Ortaokulu'nda bulunan toplam 670 öğrencinin başka okulla birleştirilme imkanı olmaması nedeniyle ikili eğitime geçtiklerini aktardı. Duru, öğrencilerin, aynı bahçe içinde bulunan 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlkokulu öğrencileri ile birlikte 17 Şubat Pazartesi günü ikili eğitime başlayacaklarını söyledi. İlkokul binasında sabahçı olarak ortaokul öğrencilerinin eğitim göreceğini anlatan Kaymakam Duru, ilkokul öğrencilerinin de öğlenci olarak eğitime devam edeceklerini kaydetti. Ortaokul öğrencileri 08.00 ile 13.40 saatleri arasında, ilkokul öğrencileri ise 13.50 ile 18.40 saatleri arasında eğitime devam edecek.

Turgutlu'da 2 okul



Turgutlu'daki Cumhuriyet İlkokulu ve Samiye Nuri Sevil İlkokulu için depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Akhisar'da 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem ve yüzlerce artçı sarsıntı sonrası Manisa Valiliği'nce eğitim binalarında inceleme başlatıldı. Kentte hasar gören ve depreme dayanıksız okullar belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu Turgutlu'da eğitim verilen Cumhuriyet İlkokulu ile Samiye Nuri Sevil İlkokulu'nun yıkılmasına karar verildi. Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin Gazi Ortaokulu binasında, Samiye Nuri Sevil İlkokulu öğrencilerinin ise TEV Cemile Samiye Bayar İlkokulu binasında eğitim göreceği kaydedildi. Gazi ve TEV Cemile Samiye Bayar ilkokullarında, ikili eğitim yapılacağı belirtildi. Cumhuriyet Anaokulu binasının ise sit alanında olduğu gerekçesiyle yıkılmayacağı öğrenildi.