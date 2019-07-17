3 bin öğrenciye 3 milyon TL destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da lise ve düzeyinde öğrenim gören 3 bin öğrenciye öğrenim yardımı yapacak.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 100 lira olmak üzere toplamda 3 milyon TL'lik öğrenim yardımı yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının 2. birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başkanlığında yapıldı. Gündemin 6. maddesinde yer alan Denizli’de ikamet eden lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrencilere öğrenim yardımı konusu görüşülerek karara bağlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da lise ve düzeyinde öğrenim gören 3 bin öğrenciye öğrenim yardımı yapacak. Buna göre 2019-2020 eğitim-öğretim yılında lise ve düzeyinde eğitim gören 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca aylık 100 lira verilecek. 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 100 lira olmak üzere toplamda 3 milyon TL öğrenim yardımı yapılacak. Öğrenim yardımı başvurularının ne zaman yapılacağı ise ayrıca duyurulacak.

Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ihtiyaç sahibi 3 bin öğrenciye, her sene olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrenim desteği vereceklerini ifade etti. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerinden birinin eğitim olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime destek vermeyi sürdüreceğiz. Okuyan, araştıran, sorgulayan, bilgi, beceri ve yeteneklerini ülkemiz ve insanlık için kullanacak gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Çünkü eğitime yatırım geleceğe yatırımdır" dedi.