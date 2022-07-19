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3 gündür suların akmadığı mahallede tankerle su dağıtıldı!

Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde 3 gündür sular akmıyor. Halk yaşanan su kesintisine tepki gösterirken, mahallede tankerle su dağıtımı yapıldı

3 gündür suların akmadığı mahallede tankerle su dağıtıldı!
19 Temmuz 2022 Salı 09:04

Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde yaklaşık 3 gündür suların kesik olması mahalle halkına zor anlar yaşattı. Vatandaşların mağduriyetini gidermek isteyen Coşkun Ünal, yangınla mücadele için mahalleye alınan tankerle cadde ve sokaklarda su dağıttı. Vatandaşlar ellerinde damaca ve kovalarla tankerin önünde kuyruk oluşturdu. Muhtar Ünal, sıcak havaya rağmen mahallelerinde yaşanan su kesintisinin vatandaşları zor durumda bıraktığını, ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamak için tankerle su dağıttığını söyledi.

Evlerinden getirdikleri su kapları ile tankerin önünde sıra bekleyen mahalle halkında bir kadın, 3-4 gündür suların akmadığını ve zor durumda olduklarını belirterek, tepki gösterdi. Bir başka mahalle sakini kadın ise bu sıcakta susuzlukla mücadele ettiklerini belirterek, şikayetini dile getirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #su kesintisi #çırkan su #tankerle su
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