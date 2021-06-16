301 kişi ölmüştü. Soma davasında karar açıklandı

301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma faciası davasında karar çıktı. Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi

2014 yılında Soma'da yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Soma Maden Faciası'nın yeniden görülen davasında, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl hapis cezası verildi. Davada Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.