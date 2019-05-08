32 koyun ve şüpheli bulundu

Aydın Sultanhisar'da, bir ağıldan 32 koyun çaldığı belirlenen H.Ç., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bulunan koyunlar, sahibine teslim edildi.

32 koyun ve şüpheli bulundu
08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:27

Sultanhisar'ın Eskihisar Mahallesi'nde yaşayan A.D.'ye ait ağıldan geçen pazar günü 32 koyun çalındı. Hırsızlığı fark eden A.D., jandarmaya durumu bildirdi. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, MOBESE kameralarını inceledi. Hırsızlığı H.Ç.'nin yaptığı belirlendi. Karacasu'nun Ataeymir Mahallesi'nde yaşayan H.Ç.'nin evine bu sabah operasyon yapan ekipler, zanlıyı yakaladı. H.Ç.'nin ağılında ise çalıntı koyunlar bulundu. Koyunlar, sahibi A.D.'ye teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi H.Ç.'nin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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