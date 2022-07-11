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34 gündür kayıptı, çoban tarafından ölü bulundu!

Manisa'da 4 Haziran günü evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 77 yaşındaki Ali Alp, bir çoban tarafından ölü bulundu

34 gündür kayıptı, çoban tarafından ölü bulundu!
11 Temmuz 2022 Pazartesi 08:22

Turgutlu’ya bağlı kırsal Karaköy Mahallesinde oturan, mahalle muhtarı Ali Süzer’in kayınpederi Ali Alp, 4 Haziran Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında evden ayrıldı. Akşam saatlerinde evine dönmeyen ve kendisinden haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, MAT ve ANDA ekipleri, ailesi ve mahalle sakinleri, iz takip köpeklerinin de katıldığı Karaköy Mahallesinin çevresinde ve dağlık alanda, Ali Alp'i arama çalışma başlattı. Herhangi bir hastalığının bulunmadığı öğrenilen Alp’in izine ulaşılamadı. Ekipler, 2- 3 gün sonra arama çalışmalarını sonlandırdı.

34 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

8 Temmuz’da, Kurban Bayramı arifesinde Ovacık Yaylası yakınlarında hayvanlarını otlatan bir çoban, bir kişinin cansız bedenini gördü. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinde yaşamını yitiren kişinin Ali Alp olduğu belirlendi. Alp’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kayıp #ölü bulundu #turgutlu kayıp
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