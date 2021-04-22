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4. kattan düşüp öldü!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki merdiven boşluğunda bulunan pencereden sarkan Erdal Taşbaş (37), dengesini kaybederek düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Taşbaş'ın intihar etmiş olabileceğini de değerlendiren polis soruşturma başlattı

4. kattan düşüp öldü!
22 Nisan 2021 Perşembe 09:08

Olay, Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak'taki bir apartmanda dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katından bir kişinin beton zemine düştüğünü gören çevredekiler 112 Acil Servisi aradı. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi yerde kanlar içinde yatan Erdal Taşbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri apartmanın çevresini şeritle çevirerek inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Taşbaş'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Taşbaş'ın intihar etmiş olabileceği de değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #pamukkale #ölüm #düştü öldü
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