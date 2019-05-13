4 yılda 1 Soma daha yaşadık

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Türkiye'de Soma faciasının ardından geçen 4 yılda bir Soma faciası daha yaşandı. Toplam 299 işçi kazalarda yaşamını yitirdi. Duyan duymayana söylesin. Bir Soma faciası da yaşandı. Bunun sebebi de Soma Meclis Araştırma Komisyonu raporuna uyulmaması" dedi.

Sosyal Haklar Derneği tarafından Bağımsız Maden İş Sendikası Soma Şubesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'Soma Nereye' konulu panele katılan Özel, Soma'daki maden kazasının, Türkiye ve dünya tarihinin en büyük maden faciası olduğuna dikkati çekerek, maden ocaklarındaki işçilerin halen güvende olmadığını savundu.

Tutulmayan sözler

Özel, Soma'daki kazanın ardından madencilikle ilgili pek çok alanda değişim ve dönüşüm yaşandığına işaret ederek, "Evet bir çok verilen sözler tutuldu. Özellikle ailelere verilen sözler yerine getirildi. Çalışanlar için ise kısmen bazı sözler tutuldu. Maaş ve çalışma saatleri sözleri tutuldu. Ama iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birçok söz tutulmadı" diye konuştu.

CHP olarak faciadan 16 gün önce TBMM'ye önerge verdiklerini dile getiren Özel, "Kazadan önce Soma'da yaptığımız görüşmelerde ocağın çok sıcak olduğu yönünde işçilerden şikayetler aldık. Bunları Meclise taşıdık. O zaman Bakan Bey bize 'Orası en güvenilir maden' dedi. Şartları çok iyi dedi. Araştırmaya gerek yok dediler. Önerge reddedildi ve sonrasında kaza yaşandı" hatırlatması yaptı.

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan facianın ardından Türkiye genelinde maden kazalarının sürdüğünü aktaran Özel, şunları kaydetti: "Türkiye'de Soma faciasının ardından geçen 4 yılda bir Soma faciası daha yaşandı. Toplam 299 işçi kazalarda yaşamını yitirdi. Duyan duymayana söylesin. Bir Soma faciası da yaşandı. Bunun sebebi de Soma Meclis Araştırma Komisyonu raporuna uyulmaması. Gerekli tedbirlerin alınmaması ve örgütsel sendikalaşma olmaması var. Soma'nın ardından 5 yılın muhasebesini yapmalıyız. Herkesin bunda payı var, çözülemeyen bir sorun var ve bunda bizim de herkesin de payı var. 5 yıl ne yapıldı, ne yapılmadı oturup muhasebesini yapmamız gerekiyor."

Takipteyiz

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel de 5 yıl önce olayın meydana geldiği andan itibaren sürece müdahil olduklarını belirterek, "Biz mühendisler olarak bu olayın tam merkezindeydik. Biz o gününün koşullarında 'Soma'nın takipçisi olacağız. Bilim, teknik adına, hukuk ve adalet adına takipçisi olacağız' dedik. Amacımız neydi. Bunlar yaşandı bedelini çok ağır ödedik. Bugünden sonra bize düşen adaletin sağlanması ve yeni Somaların yaşanmaması" dedi.

Panele, Sosyal Haklar Derneği Başkanı Melda Onur ve Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Emin Kara ve davetliler katıldı.