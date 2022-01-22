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40 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu!

40 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu!
22 Ocak 2022 Cumartesi 16:23

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Afganistan uyruklu ailenin 40 günlük bebeği beşiğinde ölü bulundu. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Dokuzkavaklar Mahallesi 2038 Sokak'ta yaşayan Afganistan uyruklu Emine Sultani (24), saat 10.00 sıralarında beşiğinde yatan 40 günlük bebeği Zehra’nın hareket etmediğini fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zehra bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bebeğin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bebeğin annesi Emine ve babası Tajmir Sultani de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #bebek #bebek ölüm
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