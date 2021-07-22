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5 araç kaza yaptı: 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı!

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, 5 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı

5 araç kaza yaptı: 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı!
22 Temmuz 2021 Perşembe 08:28

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Konya'dan Afyonkarahisar istikametine gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 AEP 637 plakalı aracın, 43 RD 389 plakalı minibüse arkadan çarpması sonucu minibüs karşı şeride geçti. Minibüs, 16 FCF 40 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazaya arkadan gelen 2 araç daha karıştı.

Kaza sonucu 16 FCF 40 plakalı otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Minibüsteki 2 yolcu ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #afyon kaza #trafik kazası #ölüm
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