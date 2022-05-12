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5 aylık hamile kadın banyoda ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın banyoda ölü bulundu!
12 Mayıs 2022 Perşembe 08:41

Denizli'nin Buldan ilçesinde ikiz bebeklere 5 aylık hamile olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Hatice Çaltı, evinin banyosunda ölü bulundu. İki çocuk annesi olan kadının kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor


Buldan ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Hatice Çaltı'dan haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri Çaltı'yı banyoda hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın öldüğü belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri evde ve banyoda inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Geçen yıl, kimliği belirsiz bir kişi tarafından da darbedildiği öğrenilen Çaltı'nın vücudunda kesici ve delici alet yarası bulunmadığı belirlendi. 5 aylık ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesinin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kadın #ölüm #ölü bulundu #hamile kadın ölüm
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