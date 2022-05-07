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5 yıl önce sevgilisini şimdi de kocasını öldürdü!

5 yıl önce sevgilisini şimdi de kocasını öldürdü!
07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:00

Aydın'ın Efeler ilçesinde Emel B. (26), şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Doğukan B.’yi (28) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Emel B.'nin 5 yıl önce de sevgilisi Tolga Arslan'ı da bıçaklayarak öldürdüğü, 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliye edildiği belirtildi

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Orta Mahalle 209 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik yaşayan Emel B. ile 2 yıllık eşi Doğukan B, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emel B., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Doğukan B.'yi kalbinden dört bıçak darbesiyle yaraladı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğukan B., ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğukan B., bugün saat 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Emel B. gözaltına alınırken, olayda kullandığı bıçağa da el konuldu.

Emel B.'nin 16 Nisan 2017 tarihinde de çalıştığı Kurtuluş Mahallesi'ndeki barın işletmecisi olan sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) sırt ve kolundan bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Yargılandığı davada 15 yıl hapis cezası alan Emel B.’nin 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle 2 yıl önce tahliye edildiği, bu süreçte tanıştığı Doğukan B. ile evlendiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #cinayet #kocasını öldürdü #sevgilisini öldürdü #efeler kadın cinayet
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