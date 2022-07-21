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"50 hayvanım gitti" dedi, gözyaşlarına boğuldu!

Manisa'da, Ecevit Taşkın'ın (50), keçi sürüsüne yaban hayvanları saldırdı. Sürüsündeki keçilerden 10'unun öldüğünü diğer 40'ını ise bulamadığını belirten Taşkın, "Ben artık nasıl hayvancılık yapacağım" diyerek, gözyaşı döktü

"50 hayvanım gitti" dedi, gözyaşlarına boğuldu!
21 Temmuz 2022 Perşembe 12:30

Yunusemre ilçesi kırsal Üçpınar Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ecevit Taşkın, geçen 17 Temmuz'da sabah saatlerinde keçi sürüsünü mahallenin üst kısmındaki dağlık alana bırakıp, evine döndü. Taşkın, akşam üzeri ağılına döndüğünde keçilerinin büyük bölümünün eksik olduğunu fark edip, dağlık alanda köylülerle hayvanlarını aramaya çıktı ancak bulamadı. Ertesi sabah tekrar aramaya çıkan Taşkın, 10 keçisini dağda çeşitli yerlerinden ısırılmış, ölü buldu. Kaybolan diğer 40 keçisine ise ulaşamadı. Aynı mahallede bir başka köylünün de toplam 10 koyun ve keçisinin öldüğü bildirildi.

3 yıl önce küçükbaş hayvan besiciliğine başlayan 2 çocuk babası Taşkın, keçileri için gözyaşı döküp, "Ağılı yaptım, hayvan aldım ama hayrını görmedim. Tilki mi, çakal mı, kurt mu bilmiyorum? 50 hayvanım gitti. Otlatmak için sabah saatlerinde saldığım hayvanlarım akşam üzeri geldi. Hayvanlarımın dağınık ve eksik olduğunu gördüm. Karanlık çökünce de bulamadım hayvanlarımı. Sabah olunca köyden arkadaşlarla dağa çıkıp baktık. 10 tanesinin ölüsünü buldum. Diğerlerini ne ölü, ne diri bulamadım. Diğer köylere haber saldım, çoban arkadaşlarımın tümüne söyledim. Bilen veya gören de yok. Şu an için ortalama 55 bin TL'ye yakın zararım var. Ben artık nasıl hayvancılık yaparım ? Yardım bekliyorum. Keçilerim benim için büyük bir servet. Eğer bulamazsam kalanları da satacağım. Bir hayvan kolay yetişmiyor" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #keçi #kayıp keçi #keçi ölüm
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