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51 gündür kızı kayıp olan babadan şok iddia!

Afyonkarahisar'da oturan Bünyamin Yumuk, 51 gündür haber alınamayan kızı Gülsüm Yumuk'un (15), yıllardır görmediği kız kardeşi tarafından, oğluyla evlendirilmek amacıyla kaçırıldığını iddia etti. Bünyamin Yumuk, "'Evlendireceğim' diye uğraşıyormuş oğluyla, ben vermek istemiyorum. Ben çocuğumu okutmak istiyorum" dedi

51 gündür kızı kayıp olan babadan şok iddia!
12 Nisan 2021 Pazartesi 14:35

Merkeze bağlı Sülün beldesinde oturan Bünyamin Yumuk (48) ve akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle engelli hale gelen Cennet Yumuk (42) çiftinin, 4 çocuğundan kızları Sevda Yumuk (14) 18 Şubat'ta, Gülsüm Yumuk ise 20 Şubat'ta kayboldu. Yapılan aramalar sonrası Sevda Yumuk, 23 Şubat günü Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinde otobüs durağında beklerken bulundu. Bir süre sonra tekrar kaybolan Sevda Yumuk, yeniden bulunup, yurda yerleştirildi. Gülsüm Yumuk'tan ise kaybolduğu günden bu yana haber alınamadı. Bünyamin Yumuk, 51 gündür izine rastlanılamayan kızı Gülsüm'ün, kendi kız kardeşi tarafından evlendirilmek amacıyla kaçırıldığını iddia etti.

'ÇOCUĞUMU OKUTMAK İSTİYORUM'

Bünyamin Yumuk, "Nereye kaybolduğunu, götürdüklerini de bilemiyorum. Kameradan araştırıyoruz, onu da çekme plakalı araba ile götürmüşler. Kimin götürdüğünü de bilemiyorum. Kız kardeşimden şüpheleniyorum. Her yerde beni kötülemeye çalıştılar. Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğumu okutmak istiyorum. Evlendirmek istemiyorum. Benim gibi sürünmesini istemiyorum. Çocuğumun aranmasını istiyorum. Annesi İstanbul Bakırköy Hastanesi'nde yatıyor. Orada tedavisini uyguluyoruz. Hala cevap alamadık çocuğumdan. Hala daha arıyorum, bulunmadı. Jandarmadan, polisten destek istiyorum. Bulunmasını istiyorum çocuğumun. Bana teslim edilmesini istiyorum" dedi.

'DAHA ÖNCE DE KAÇIRMAYA TEŞEBBÜS ETMİŞ'

Çocuğunu daha önce de kaçırmak için teşebbüste bulunduğu için kız kardeşinden şüphelendiğini vurgulayan Bünyamin Yumuk, "Çocuğumu onun kaçırdığından şüpheleniyorum. Daha önce de burada Çocuk Evleri Sitesi'nden kaçırmaya çalışmış, ondan sonra polisler kovalamış. Burada şahitlerim de var. Çocuk esirgeme yurdundaki arkadaşlar söyledi. Çocuk evlerinden buradaki okula giderken okuldan kaçırmaya çalışmışlar, daha öncesi. Ondan sonra polisler kovalamış. Sonra Sevgi Evine vermişler, çocuk oradan gelsin gitsin demişler" diye konuştu.

Kızının, kız kardeşi tarafından evlendirilmek istendiğini öne süren Bünyamin Yumuk, "'Evlendireceğim' diye uğraşıyormuş oğluyla, ben vermek istemiyorum. Ben çocuğumu okutmak istiyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #kayıp kız #gülsüm yumuk
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