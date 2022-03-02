60 saatlik görüntü incelendi, hırsız yakalandı!

Kütahya'daki anaokulundan bilgisayar ve projeksiyon cihazı çaldığı iddiasıyla aranan R.K. (32), 60 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek, kaçtığı Ankara'da yakalandı

Yenidoğan Mahallesi Gezek Sokak'taki Nene Hatun Anaokulu'na giren hırsızlık şüphelisi, 4 bilgisayar ile 1 projeksiyon cihazını çaldıktan sonra kaçtı. İhbarla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleme altına alıp, 60 saatlik görüntü seyretti. Ekipler, şüphelinin R.K. olduğunu tespit etti. R.K.'nin önce Dumlupınar Mahallesi'nde kaldığı sonra da Ankara'ya gittiğini belirlendi. Kütahya'daki adreste yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 bilgisayar, 1 çift hoparlör ile klavye geçirilirken, R.K. de Ankara'da gözaltına alındı. Kütahya'ya getirilen R.K., adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.