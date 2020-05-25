65 yaş üstü vatandaşlar Marmaris'te günün tadını çıkardı

Marmaris'te, bugün sokağa çıkma yasağından muaf tutulan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, güneşli ve sıcak havanın tadını çıkardı. Selfie çekenler, yakınlarına fotoğraflar gönderip, bayramlarını kutladı.

65 yaş üstü vatandaşlar Marmaris'te günün tadını çıkardı
25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:36

Covid- 19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar, belirli saatlerde getirilen serbestlikle yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla bugün Marmaris'te dışarı çıktı. Atatürk Caddesi'nden Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan sahil yolunda yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü ve banklarda oturarak deniz manzarasının keyfi çıkardı. Maske takıp sosyal mesafeyi korudukları görünen vatandaşlar, çiçekler ve deniz manzarası eşliğinde selfie çekti. Selfie çeken 65 yaş ve üstü olan vatandaşlar, cep telefonuyla yakınlarına fotoğrafları göndererek bayram kutladı.

Vatandaşlardan 68 yaşındaki Kamil Balcı, "Evim, denizi karşısında balkondan öyle bakıp özlem duyuyordum. Denize bakıyorum ama bir adımlık yerden gelemiyordum. Çarşıyı dolaştım her yer kapalı. Yetkililerden izin alıp portatif sandalyeme oturarak deniz dibinde anın keyfini çıkartıyorum" dedi. Demet (69) ve Ali Gülkızılkan (73) çifti ise, "Evimizde çok bunaldık. İzin ile sahilde yürüyüp bol fotoğraf çekiyoruz. İstanbul'da bulunan evlatlarıma ve akrabalarıma sevgilerimi iletiyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Dilerim bir an önce atlatıp normal hayata döneriz" diye konuştu.

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