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67 yaşındaki kadını böyle dolandırdılar!

Kütahya’da Fatma Dobur’u (67) telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtarak 800 bin liralık altın alıp dolandıran çete, çökertildi. Kütahya merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda aralarında avukatın da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, altın ya da paraları kuryelerle Kütahya’dan otomobille Denizli’ye oradan da çete liderlerinin bulunduğu Şanlıurfa’ya gönderdikleri ortaya çıktı

67 yaşındaki kadını böyle dolandırdılar!
14 Ekim 2021 Perşembe 11:03

Kütahya’da geçen yıl haziran ayında Meydan Mahallesi’nde oturan Fatma Dobur’u arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, 'Bankanız soyuldu, altınlarınız çalındı. Yerlerine sahte olanları konulmuş olabilir. Hemen bankadan altınlarınızı alıp, göndereceğimiz görevliye teslim edin. Biz de kriminale gönderip inceleteceğiz” dedi.

Fatma Dobur, telaşa kapılarak bankanın özel kasasındaki yaklaşık 800 bin liralık ziynet eşyasını aldı. Eve dönen Dobur, altınlarını kapısına gelen başka bir kişiye teslim etti. Bir süre sonra kendisini telefonla arayan kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Dobur, polise haber verdi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olayda kullanılan telefon numaralarından yola çıkarak şüphelilerin F.E., S.B., Ş.G., S.Ş., A.T., Ö.Y., E.Ç., G.T., B.T. ve Ş.O. olduğunu belirledi. Şanlıurfa’daki şüpheliler F.E. ve S.B.’nin benzer suçlardan tutuklandığı tespit edildi. Yaklaşık 6 ay süren araştırma ve fiziki takibin ardından Denizli, İstanbul ve Niğde’de eş zamanlı operasyon düzenleyen Kütahya polisi, avukat Ş.G. ile S.Ş., A.T., Ö.Y., E.Ç., G.T., B.T. ve Ş.O.’yu gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 bilezik, 15 büyük, yarım ve çeyrek altının yanı sıra organizasyonda yer alan şüphelilerin birbirleriyle olan altın ve para alışverişlerini gösterir not kağıtları, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirdi.

ALTINLARI KURYELERLE TAŞIMIŞLAR

Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurma suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından Kütahya’ya getirildi. Çete üyelerinin Fatma Dobur ve diğer mağdurlardan aldıkları altınları, gözaltındaki kuryelerle Denizli ve çete liderlerinin bulunduğu Şanlıurfa’ya otomobille ulaştırdıkları saptandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #dolandırıcılık #altın dolandırıcılık
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