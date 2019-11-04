7 yavru koruma altında

Bodrum'da, telef olan köpeğin 7 yavrusuna, belediye ekipleri sahip çıktı.

Torba Geçici Hayvan Bakımevi'nde korumaya alınan, kontrolü ve aşısı yapılan yavru köpeklerin sahiplendirileceği belirtildi. Mumcular Mahallesi'ndeki boş arazide, yaklaşık 1 ay önce 7 yavru doğuran köpek, telef oldu. Yavru köpeklerin bakımını bir süre mahalle sakinleri yaptı. Havanın soğumaya başlamasıyla mahalleli, Bodrum Belediyesi'nden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalleye gidip, yavru köpekleri aldı. Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürülen yavruların, kontrol ve aşısı yapıldı. Yavru köpekler, sahiplendirilmek üzere korumaya alındı.